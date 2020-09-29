Федеральная налоговая служба (ФНС) открывает пилотные проекты по сокращению сроков возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) до одного месяца, пишет «Коммерсант» . В ближайшие дни руководство ФНС разошлет в территориальные органы соответствующие рекомендации. Сейчас после проверок ФНС в год возмещает налогоплательщикам в двухмесячный срок 82,3% заявленного к возврату НДС, в сумме это экономит бизнесу около 10,4 млрд рублей в год.

Оценка деклараций налогоплательщиков в рамках пилота будет проводиться в два этапа — в течение десяти дней и через месяц, право на быстрый возврат НДС получат плательщики, ранее не применившие заявительный порядок возврата, клиенты групп низкого и среднего риска. Половина (50%) контрагентов по НДС должны быть заявлены налогоплательщиком (и проверены) в предыдущие налоговые периоды, более 80% контрагентов должны иметь по классификации ФНС низкий или средний риск. Ускоренный возврат потребует возмещения ранее более 70% заявленного НДС. Также одним из маркеров ФНС является уплата клиентом за последние три года налогов на сумму большую заявленной на текущий квартал суммы возврата НДС.

По словам представителей бизнеса, возможности инфраструктуры, уже созданной ФНС, существенно сокращать сроки проверок — хорошая новость. Это позволит компаниям эффективнее использовать собственные денежные средства. В целом инициатива благоприятна для делового климата: когда бизнес-процессы и взаимодействие с государством идут быстрее, это только улучшает деловой климат. По словам собеседника в крупной компании, возврат денег от государства — это всегда сложный и отдельный бизнес-процесс. Многие предпочитают использовать не возврат НДС, а инструмент зачета НДС, чтобы не приходилось заниматься процессом получения своих средств от государства, отметил он.