Объем расходов федерального бюджета на функционирование президента страны в 2021 году составит 27,477 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту закона о бюджете, внесенному в среду в Госдуму.

В документе отмечается, что на 2022 год объем расходов по этому направлению запланирован в размере 26,963 млрд рублей, в 2023 году — 27,41 млрд. На 2020 год объем расходов прогнозируется на уровне 29,75 млрд рублей.



Объем ассигнований на функционирование правительства страны, администраций глав регионов и местных администраций на 2021, 2022 и 2023 годы составит 10,308 млрд, 10,413 млрд и 10,722 млрд рублей соответственно. На 2020 год расходы по этому направлению оцениваются в 9,538 млрд.