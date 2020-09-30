Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило банку «Возрождение» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «Ba1» и изменило прогноз по ним и в целом по эмитенту с «позитивного» на «стабильный». Базовая оценка кредитоспособности подтверждена банку на уровне «b2», скорректированная базовая оценка кредитоспособности — на уровне «b1»; полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Подтверждение рейтингов «Возрождения» обусловлено мнением Moody's, что в ближайшие 12 месяцев кредитный профиль банка останется тесно связанным с кредитным профилем его материнской организации — ВТБ, а вероятное ухудшение качества активов и показателей прибыльности и ожидаемое ослабление клиентской базы будут компенсироваться доступом к поддержке от материнской группы в виде капитала и ликвидности. Прогноз изменен, поскольку Moody's в настоящий момент не ожидает, что банк «Возрождение» будет присоединен к организации с более высоким рейтингом в ближайшие 12 месяцев, как предполагалось ранее.

Базовая оценка кредитоспособности «Возрождения» по-прежнему ограничивается высокой долей его проблемных ссуд, ограниченными показателями достаточности капитала и снижением прибыльности в результате постепенного перехода клиентов в его материнский банк и соответствующего сокращения объемов бизнеса. «Мы ожидаем, что эти негативные тенденции по качеству активов и прибыльности сохранятся в ближайшие 12 месяцев, но позиция банка по капиталу укрепится благодаря планируемому сокращению активов. В то же время банк выигрывает от сильных позиций по ликвидности и фондированию и доступа к капитальной поддержке от ВТБ в случае необходимости», — указывает Moody's.



Разницу между базовой, скорректированной базовой оценкой кредитоспособности «Возрождения» и его рейтингами агентство объясняет добавлением ступеней ввиду очень высокой, по его оценке, вероятности поддержки кредитной организации со стороны ВТБ, а также, благодаря ее вхождению в государственную банковскую группу, со стороны российского правительства в случае необходимости.