Министерство финансов РФ намерено в IV квартале 2020 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 2 трлн рублей, говорится в материалах ведомства.

«Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2020 года — 2 трлн рублей по номинальной стоимости», — отмечается в сообщении.

В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет — на 1,4 трлн рублей, со сроком от 10 лет — на 500 млрд рублей.