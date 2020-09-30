Минфин России на аукционе в среду, 29 июля, разместил облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29016RMFS с датой погашения 23 декабря 2026 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 155,06 млрд рублей. Объем спроса достиг 184,294 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,285% от номинала, средневзвешенная цена — 97,295% от номинала, выручка от размещения – 150,989 млрд рублей.