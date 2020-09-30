Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым льготными кредитами смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в инвестпроектах по производству, переработке и реализации сельхозпродукции. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Ставка по таким кредитам не превышает 5%, а разницу между льготной и обычной ставкой компенсирует государство.

В настоящее время на льготный кредит могут рассчитывать только организации и переработчики, у которых доля дохода от реализации сельхозпродукции составляет не менее 70%.

«В случае принятия поправок льготные кредиты станут доступны и для тех, кто только открывает свое дело и готов вложить средства в сельхозпроизводство и развитие отрасли, — пояснял председатель ГД Вячеслав Володин. — Кредит под инвестиции им дадут сразу. Через три года такие заемщики должны будут подтвердить, что доля их дохода от продажи сельхозпродукции в общем доходе от реализации других товаров составляет не менее 70%. В противном случае отдавать кредит придется не по льготной, а по обычной ставке».



Кроме того, на кредит по более низкой ставке смогут претендовать сельхозпроизводители — участники нацпроектов.