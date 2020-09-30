Кредитная организация заняла в нем 40-е место.

В исследовании участвовали банки, работающие на территории РФ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 58 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. МедиаИндекс КБ «Кубань Кредит» составил порядка 1950.

Отмечается, что чаще всего «Кубань Кредит» упоминался в августе в связи с проведением кредитной организацией Дня продаж в Ростове-на-Дону. В течение акции в офисах Банка можно было подать заявку на приобретение жилья в ипотеку без первоначального взноса под 7,77% годовых.