Исследование по состоянию на 1 августа 2020 года подготовлено рейтинговым агентством «Эксперт».

Так, в рэнкинге по размеру активов кредитная организация за 12 месяцев – с 1 августа 2019 года – переместилась с 65-го на 60-место. Банк также улучшил позиции в рэнкингах по портфелю кредитов предприятиям (с 37-го до 35-го), по размеру розничного кредитного портфеля (с 61-го до 59-го), по объему привлеченных средств предприятий (с 78-го до 76-го) и по объему привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с 38-го на 36-е).

Кроме того, КБ «Кубань Кредит» занял 56-е место в рэнкинге по совокупному остатку ссудной задолженности.