На собрании были освещены основные итоги деятельности ветеранской организации за период с 2015 по 2019 год. Отчетный доклад председателя Совета, героя России, Евгения Шендрика прослушали более 200 делегатов, включая представителей краевой администрации и Совета ветеранов Республики Адыгея. Участники конференции в целом положительно оценили работу общественного объединения, переизбрав председателя Совета на очередной срок.

От имени Банка «Кубань Кредит» активистов ветеранского движения наградил памятными подарками помощник заместителя председателя Правления Роман Гребенников. Он поздравил Евгения Шендрика с переизбранием, поблагодарил за партнерство и выразил уверенность в дальнейшем взаимовыгодном и плодотворном сотрудничестве.