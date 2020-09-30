Банк откликнулся на просьбу руководства помочь восстановить мебельный фонд организации, который пострадал из-за коммунальной аварии минувшим летом. В результате, в «Благо» были переданы офисные столы, стулья, тумбы и шкаф.

КБ «Кубань Кредит» и «Благо» связывают давние дружеские отношения. Банк неоднократно становился партнером проектов для воспитанников общественной организации. В частности, в преддверии нового учебного года в Банке прошла традиционная благотворительная акция «Первый раз в первый класс!», которая помогла собрать в школу мальчишек и девчонок – подшефных «Благо».