Захватывающий сплав по реке Белой на рафтах был организован «Деловой газетой. Юг» в рамках проекта «Горный брутальный уикенд».

В состязании приняли участие около полусотни представителей регионального бизнес-сообщества. Всего для сплава было сформировано четыре рафта. Банк «Кубань Кредит» на мероприятии представили руководитель Департамента розничного бизнеса Александр Пышной и заместитель начальника Управления розничных продаж и контроля качества обслуживания частных клиентов Владимир Кукушкин.

Программа включала вводный инструктаж, экипирование, сплав по двухчасовому маршруту «Длинный», а также церемонию награждения победителей.

Учрежденный Банком специальный приз «За волю к победе» был вручен экипажу лодки, пришедшей к финишу первой. Кроме того, все участники мероприятия получили памятные подарки с символикой КБ «Кубань Кредит».