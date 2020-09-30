Из-за коронавирусных ограничений часть активностей прошла в онлайн-режиме, включая главный вечерний общегородской концерт, который транслировался на YouTube-канале Городского дома творчества и на светодиодных экранах в парках города. Выставки, экскурсии, ярмарки и презентации были организованы в привычном оффлайн-формате.

В Парке культуры и отдыха им. М. Горького традиционно работал стенд КБ «Кубань Кредит», где желающие могли ознакомиться с условиями кредитных и партнерских программ, актуальными банковскими продуктами и услугами, получить консультации специалистов, а также сувениры с фирменной символикой Банка.