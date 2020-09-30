Сведения приводит РИА Новости, ссылаясь на экспертное мнение консалтинговой компании «Русипотека».

Отмечается, что в период действия программы льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5% доля кредитов на новостройки достигла 40% от общего объема кредитования. Ряд банков более интенсивно работают на первичном рынке. В том числе «Кубань Кредит», у которого ипотека в новостройках занимает 91,83% ипотечного портфеля, что является одним из лучших показателей в банковском секторе России.

В настоящее время в Банке действует собственная программа «Льготная ипотека 6%», которая была разработана в рамках правительственных мер антикризисной поддержки строительной отрасли. По состоянию на 25 сентября 2020 года, общий объем ипотечных кредитов, выданных по программе, превысил 1,07 млрд рублей.