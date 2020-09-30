В Банке «Кубань Кредит» стартовал пилотный проект по совершению срочных конверсионных сделок.
Первый договор на сумму 470 тысяч долларов США был заключен на базе Операционного управления Краснодарской южной дирекции.
Новая услуга является одним из инструментов хеджирования - покупки или продажи в будущем чего-либо по определенной цене для минимизирования риска финансовых потерь при колебаниях на финансовых рынках.
Цель срочных конверсионных сделок, предлагаемых Банком «Кубань Кредит», - защита от неблагоприятных изменений курса валют.
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