Спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко выступил с презентацией «Цифровая on-line платформа для банка XXI века» и отметил, что банковский бизнес продолжает развиваться в сторону цифровизации клиентских сервисов.

В современных реалиях нагрузка на информационные системы банка увеличивается в миллионы раз, по экспоненте растет объем транзакций, увеличивается количество и сложность цифровых взаимодействий клиентов с банками по всем каналам, следовательно повышается потребность банка в высокопроизводительной и гибкой платформе, отвечающей современным потребностям цифрового мира.

Флагманский продукт компании «ФлексСофт» «Платформа FXL» — это решение для стремительно развивающегося банка XXI века, с разветвленной территориальной структурой и индивидуальным подходом к каждому клиенту. Поскольку цифровая «Платформа FXL» может уверенно обрабатывать неограниченное число финансовых трансакций в режиме реального времени (on-line), легко масштабируется, является отказоустойчивой и вместе с тем уникально гибкой, она будет способствовать развитию бизнеса банка в условиях цифровой экономики, повышению его эффективности, повышению качества обслуживания и степени удовлетворенности клиентов. За счет наличия встроенного BPM-сервера «Платформа FXL» позволяет максимально эффективно оцифровывать бизнес-процессы банка любой сложности, а применение BI-технологий дает возможность управлять бизнесом в on-line режиме.

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Участники конференции отметили, что цифровизация и внедрение инновационных технологий значительно меняет ландшафт банковского сектора. С каждым годом процесс цифровизации становиться всё более очевидным и стремительным. Сегодня потребителям финансовых услуг как никогда стали важны цифровые on-line сервисы, и банки оказались вынужденными оперативно подстраиваться под новые запросы рынка.

О Компании:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области инновационных информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 года. Решения компании не раз были отмечены в обзорах Gartner, Forrester и IBS. Компания является платиновым партнёром Oracle. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции высокопроизводительных автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.