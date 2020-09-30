Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на заседании в среду концептуально поддержал внесенный ранее группой сенаторов и главой думского комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ, но при условии его доработки. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет выступает соисполнителем по данной инициативе, профильным является комитет по транспорту и строительству.

«Комитет Госдумы по жилищной политике поддерживает концепцию указанного законопроекта для принятия его в первом чтении с учетом указанных замечаний при доработке законопроекта ко второму чтению», — зачитал проект отзыва зампредседателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), предложив сформировать для доработки текста рабочую группу с участием профильного комитета.

В свою очередь председатель комитета Галина Хованская («Справедливая Россия») выразила несогласие с таким заключением, предложив рекомендовать отклонить законопроект и доработать его до принятия в первом чтении. Однако комитет поддержал решение четырьмя голосами против трех.

Ранее группа сенаторов и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах РФ при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме. Как отмечают авторы, при подготовке проекта за основу в части правового регулирования была взята «успешно реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации». Регионы наделяются «полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в указанные программы».



Вице-премьер Марат Хуснуллин 24 сентября сообщил, что документ, который он призвал не называть законом о всероссийской реновации, будет дорабатываться в ходе обсуждения в Госдуме. По его словам, принятие законопроекта позволит ускорить расселение аварийного жилья.