Девять лет прошло со дня основания iDSystems . Компания продолжает лидировать в сфере реализации электронного документооборота между банками и госорганами. Группа высококлассных профессионалов в области разработки банковских информационных систем обеспечивает ведение более 750 проектов внедрения и сопровождения программных модулей системы «iDБанк» в более чем 160 банках России.

Как весьма заметный игрок на рынке банковских технологий iDSystems в составе консорциума iCAM выступает спонсором и участником практически всех крупных отраслевых мероприятий: iFin, ВБА, B+S и других.

Также iDSystems ведет просветительскую деятельность, организовывая на регулярной основе вебинары, которые пользуются популярностью у сотрудников банков. Всего за год прошло более 15 информационных встреч, каждое из которых посетило более сотни слушателей! И iDSystems продолжит организовывать эти полезные мероприятия на актуальные темы.

Конечно, компания тщательно следит за тенденциями рынка и желаниями своих клиентов. Потому постоянно развивается и главный программный продукт — платформу « iDБанк ». iDSystems моментально реагирует на актуальные нужды рынка, предоставляя необходимый продукт для удовлетворения возникших потребностей.

Например, в конце марта этого года, в связи с Постановлением Правительства РФ №1528 , которое дало право уполномоченным банкам возмещать недополученные ими доходы по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям по льготной ставке, кредитным организациям потребовалось срочно воспользоваться предоставленной возможностью. И, с модулями «МСХ. Кредитование» и «МСХ. Аналитическая система» на платформе «iDБанк» банки легко и вовремя автоматизировали взаимодействие с Министерством сельского хозяйства в соответствии со всеми нормами. В этот период завершилось более 10 проектов.

В этом году компания, как и все, столкнулась с условиями 100% «удалёнки» и смогла перестроить бизнес-процессы за короткие сроки, при этом, не потеряв свою эффективность. А также iDSystems предложила банкам вести плодотворную удаленную работу в условиях карантина и изоляции с помощью своих решений для электронного взаимодействия с ФССП России посредством модуля «ЭДО с ФССП России. Розыск средств должников» системы «iDБанк». С его помощью сотрудник банка может удаленно выполнять нормальные конструктивные действия, которые помогают быть прибыльной коммерческой организацией. Внедрение этой программной компоненты дает возможность перевести всю работу с ФССП России в абсолютно автоматический режим. И этот функционал реализован уже в более полусотни банков!

Конечно, в планах компании — еще более стремительные рост и развитие. Но на первом месте, как всегда — клиенты, довольные техническими новинками, прекрасным сервисом и лучшими предложениями на рынке.

Генеральный директор iDSystems Федорец Андрей Олегович: «Работа в этом очень сложном году показала, что какие бы ни появлялись трудности на нашем пути, мы их успешно преодолеваем и продолжаем эффективно реализовывать новые сервисы, которые также эффективно используют наши клиенты. Наша продуктовая линейка не имеет аналогов на рынке. Более 40 программных модулей и компонент, которые необходимы банкам для глубокой автоматизации внутренних и клиентских сервисов, входят в её состав. Результатами нашего труда пользуется треть всех финансовых организаций России. Особенно приятно то, что среди них есть действительно крупнейшие российские игроки: «Газпромбанк» (АО), ПАО РОСБАНК, АО «Райффайзенбанк», ООО «ХКФ Банк», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Кредит Европа Банк» и многие другие! Я с гордостью могу отметить, что у нас самая лучшая, самая квалифицированная команда, которая все эти годы успешно конкурирует с огромными организациями, имеющими сумасшедшие бюджеты и огромные штаты сотрудников. Мы — это слаженная команда! Мы – это максимально клиентоориентированная компания! С днём рождения, iDSystems!»

О компании iDSystems:



iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между организациями финансовой сферы и государственными органами.

По состоянию на январь 2020 года, клиентами компания iDSystems являются более 160 кредитных организаций, из них 53 Банка из рейтинга TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, что составляет более 30% банков, работающих на Российском финансовом рынке.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР («Национальный Совет Финансового Рынка» ) в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в консорциум iCAM