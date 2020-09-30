Чистая прибыль группы ВТБ за восемь месяцев текущего года составила 52,9 млрд рублей, сократившись на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка ВТБ.

Отдельно в августе чистая прибыль равнялась 9,9 млрд рублей (минус 45% в годовом выражении).

«Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19 на фоне повышенных уровней резервирования и переоценки инвестиционной недвижимости, при этом ключевые статьи банковских доходов стабильно растут», — комментируют в банке.

Так, чистые процентные доходы составили 343,3 млрд рублей за восемь месяцев 2020 года и 45,9 млрд рублей в августе, увеличившись на 19,2% и 26,4% соответственно. Чистые комиссионные доходы достигли 73,6 млрд рублей за восемь месяцев (плюс 21,5% год к году) и 9,8 млрд в августе (плюс 21%). «Поддержку росту чистых комиссионных доходов оказали активный рост комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов », — поясняют в ВТБ.

Объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резервов) на 31 августа составил 12,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10,7%; с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,3%. В августе 2020 года совокупный кредитный портфель увеличился на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки — на 0,9%).

Объем кредитов физическим лицам вырос в августе на 1,4% до 3,7 трлн рублей (29% совокупного кредитного портфеля); рост с начала года составил 10,1%. « Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 1,6% в августе и на 14,6% за восемь месяцев 2020 года», — уточняют в ВТБ.

Объем кредитов юридическим лицам в августе вырос на 1,5% (с корректировкой на эффект валютной переоценки рост — на 0,7%). По итогам восьми месяцев 2020 года корпоративный портфель увеличился на 10,9% (на 3,4% соответственно) до 9 трлн рублей.

Удельный вес группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составил 17,5% и 17,9% соответственно, указано в релизе.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле повысилась с начала года на 0,7 процентного пункта до 5,4%.

На 31 августа объем средств клиентов составил 12,2 трлн рублей. В августе 2020 года показатель вырос на 1,1%, а без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 0,5%. С начала года объем клиентских средств увеличился на 11,6% (без учета эффекта валютной переоценки — на 4,8%).

Объем средств клиентов — юридических лиц увеличился на 1,7% в августе (без учета эффекта валютной переоценки — на 1,2%), с начала года — на 15,3% (на 9,2% соответственно) до 6,8 трлн рублей. Объем средств клиентов-физлиц вырос на 0,3% в августе и на 7,2% с начала года, а без учета валютной переоценки было сокращение на 0,4% и 0,2% соответственно. На конец лета показатель равнялся 5,4 трлн рублей.



Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,3% и 14,9% соответственно.

