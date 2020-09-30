Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесении в Налоговый кодекс РФ изменений по корректировке параметров налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также об отмене ряда льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ был инициирован правительством РФ. Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ, сказано в финансово-экономическом обосновании к закону.

В пояснительной записке уточняется, что закон определяет размер удельных расходов при расчете минимальной налоговой базы по НДД в размере 7 140 рублей до 31 декабря 2023 года, тогда как раньше он устанавливался на срок до 2021 года. С 1 января 2024 года он составит 8 600 рублей. Также будет расширен перечень участков недр «3 группы» налогового режима за счет выработанных месторождений Северо-Кавказского федерального округа, а также на территории Сахалинской области. Расширяется и перечень участков недр «4 группы».

Закон отменяет с 1 января 2021 года налоговые льготы по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти.