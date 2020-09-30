Госдума планирует рассмотреть до конца октября в трех чтениях правительственный законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% в отношении доходов свыше 5 млн рублей. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Изменения коснутся и реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, совершенствования мер налогового администрирования и уточнения отдельных положений Налогового кодекса [РФ]. Также, как вы знаете, планируется увеличить налогообложение доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Все эти законопроекты также мы предполагаем в октябре принять в трех чтениях», — сказал Жуков в ходе пленарного заседания нижней палаты.

Как уточнил парламентарий, в первом чтении Дума может рассмотреть указанный пакет налоговых законопроектов 20 октября. Жуков также подтвердил, что первое чтение проекта трехлетнего федерального бюджета запланировано на 29 октября. «Среди депутатских инициатив можно отметить законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части совершенствования порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний, а также законопроект о внесении изменений в закон «О государственной регистрации недвижимости», внесенный совместно депутатом и сенаторами, речь идет о продлении дачной амнистии», — добавил он.