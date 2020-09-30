Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Тинькофф Банка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило сам долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль финорганизации, обусловленного пандемией, более низкими ценами на нефть и, как следствие, экономическим спадом в России, поясняют в агентстве. По мнению аналитиков, прибыльность до резервов остается у банка достаточно хорошей, чтобы нивелировать дополнительное давление на качество активов даже в условиях более продолжительного и серьезного спада, чем ожидается в настоящее время. На сегодняшний день снижение качества активов также было умеренным.

Рейтинги банка обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости на уровне «bb». Оценка устойчивости банка по-прежнему отражает значительный упор финучреждения на необеспеченное розничное кредитование (48% от общих активов на конец II квартала 2020 года), которое является волатильным по своей природе, и бизнес-модель банка с высоким риском и высокой доходностью, что является умеренным ограничением для рейтинга. Однако эти факторы уравновешиваются исключительно высокой прибыльностью Тинькофф Банка, комфортными запасами капитала, а также сильным фондированием и профилем ликвидности.

Повышение рейтингов кредитной организации возможно в случае дальнейшей диверсификации бизнеса, если это приведет к снижению зависимости результатов деятельности Тинькофф Банка от волатильного розничного кредитования. В то же время рейтинги могут быть понижены в случае значительных чистых убытков и давления на капитал.

