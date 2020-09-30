Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Хоум Кредит Банка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило сам долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль финорганизации, обусловленного пандемией, более низкими ценами на нефть и спадом российской экономики из-за этих факторов, поясняют в агентстве. По словам аналитиков, прибыльность до резервов остается у банка хорошей, несмотря на некоторое снижение процентных и комиссионных доходов, и, по мнению Fitch, будет достаточной, чтобы зарезервировать дополнительные кредитные убытки даже в случае более продолжительного и серьезного спада, чем ожидается в настоящее время. Снижение качества активов также было ограниченным на сегодняшний день.



Рейтинги «Хоум Кредита» обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости на уровне «bb-», который также был подтвержден. Рейтинг устойчивости учитывает тот факт, что банк ведет деятельность на цикличном российском рынке потребительского финансирования, и бизнес-модель банка, предполагающую высокие риски и высокие доходы, но эти моменты уравновешиваются адекватными запасами капитала и ликвидности у кредитной организации.