Евросоюз намерен обязать крупные технологические компании делиться огромными массивами данных о клиентах со своими конкурентами — другими, менее крупными компаниями — в соответствии с законопроектом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщает в среду газета Financial Times , которой удалось ознакомиться с проектом документа.



Такие компании, как Amazon и Google, «не должны использовать данные, собранные на платформе, <...> в собственной коммерческой деятельности <...>, если только они не [сделают их] доступными для бизнес-пользователей, ведущих ту же коммерческую деятельность», говорится в проекте документа.

Законопроект, состоящий из 30 параграфов с многочисленными «запретами или обязательствами», как ожидается, будет подготовлен до конца года и станет первым полномасштабным документом ЕС в сфере регулирования Интернета за последние два десятилетия. В проекте DSA предполагается также запретить технологическим гигантам пользоваться льготами в отношении собственных услуг на их сайтах или платформах в ущерб конкурентам, предварительно устанавливать собственные приложения на устройства, такие как ноутбуки или телефоны, или заставлять другие компании предварительно устанавливать их программное обеспечение.

В документе содержатся и ограничения на работу компаний-гейткиперов (gatekeepers — «привратники»), осуществляющих отбор и фильтрацию входящей информации, которую используют для ведения бизнеса другие компании. Им запрещено использовать данные, «полученные от бизнес-пользователей для рекламных услуг, с какой-либо другой целью».

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон ранее проинформировал британское издание, что меры по контролю за крупными технологическими компаниями будут включать возможность заставить эти гиганты продать некоторые из своих европейских активов, если их доминирование на рынке будет угрожать интересам клиентов и более мелких конкурентов. Кроме того, Брюссель намеревается создать рейтинговую систему, которая позволила бы общественности и заинтересованным сторонам оценивать действия компаний в таких областях, как соблюдение налоговых требований и оперативное удаление незаконного контента.

Регулирующие органы ЕС составляют также «черный список действий», которые технологические компании должны будут пресекать. Они предлагают скользящую шкалу штрафов за их несоблюдение вплоть «до разделения некоторых операций». В числе нарушений, за которые технологических гигантов будут строго наказывать, принуждение клиентов пользоваться исключительно одной платформой и запрет переходить на другие, уточнил еврокомиссар.