Использование анонимной сим-карты может обернуться для пользователя потерей денег и личной информации, сообщили в Роскачестве.

«Доверять анонимным сим-картам не стоит. Для регистрации на досках объявлений или одноразового использования они вполне могут сгодиться, но ни в коем случае не связывайте такой номер с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация», — считает заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Согласно законодательству РФ, отмечает Роскачество, сим-карта должна быть зарегистрирована на конкретное лицо, имеющее паспорт. «Анонимные» же сим-карты, которые нередко раздаются в крупных городах на улице, на самом деле могут быть вовсе не анонимными, а зарегистрированы как на другого абонента, так и на случайным образом выбранного человека из утекшей базы персональных данных, а также на самого раздатчика карт.

«В любом случае, согласно правилам операторов, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен — то есть тот, кто сумеет это доказать (например, предъявив нотариальную доверенность). Если сим-карта оформлена не на вас, вы можете лишиться номера в любой момент без возможности восстановления, что уже неприятно. Зато восстановить вашу симку сможет тот самый загадочный владелец карты. И такая перспектива таит в себе уже дополнительные опасности», — указывает Роскачество.