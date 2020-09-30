Российские банки в августе выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму в 392,3 млрд рублей, что на 8% больше июльского показателя. Ставка снова обновила исторический минимум, опустившись до 7,16%, следует из материалов ЦБ.

Показатель августа по объему выдачи ипотеки стал самым большим с 2018 года. Предыдущий рекорд был поставлен в июле 2020 года — 362 млрд рублей. В годовом выражении рост выдачи ипотеки составил 66% (в августе 2019 года было выдано 236 млрд рублей).

Кроме того, в августе россияне взяли 154,5 тыс. ипотечных кредитов — на 6% больше по сравнению с июлем (146 тыс.) и на 45% больше показателя августа прошлого года (106,9 тыс.).

Согласно статистике ЦБ, средневзвешенная ставка в августе опустилась до 7,16%, тогда как месяцем ранее составляла 7,28%.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 сентября увеличился до 8,317 трлн рублей — рост за год составил 16,6% (7,133 трлн рублей на 1 сентября 2019 года). Объем просроченных кредитов на начало сентября достиг 76,7 млрд рублей — на 1,5% больше показателя июля (75,6 млрд рублей) и на 4,8% выше, чем годом ранее (73,2 млрд рублей).