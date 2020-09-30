Центробанк займется повышением осведомленности россиян о Системе быстрых платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Аналитический центр НАФИ представил в среду исследование , согласно которому россияне имеют низкую осведомленность об СБП. Так, 35% россиян ничего о ней не знают, 47% респондентов что-то слышали, и только 18% демонстрируют уверенное понимание принципов работы СБП. Менее осведомленные группы — молодежь (18—24 года) и жители небольших городов. 14% россиян указали, что совершали платежи через СБП.

При этом Система быстрых платежей перспективна в глазах россиян: 74% заявляют, что планируют использовать ее в будущем. Об этом чаще всего говорят люди в возрасте 25—34 лет и жители городов-миллионников. Те, кто не хочет пользоваться СБП, считают, что система небезопасна (19%) или неудобна (7%). Люди старше 60 лет чаще всего говорят о небезопасности, а молодежь — о том, что система неудобна для них.

СБП — сервис, который позволяет физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк, являющийся участником системы, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и Интернете по QR-коду.

Генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отмечает, что «Система быстрых платежей сейчас находится на этапе накопления пользовательского опыта». По ее словам, «некоторые россияне — пользователи финансовых услуг сегодня могут путать функционал СБП с внутрибанковскими переводами, а также с переводами с карты на карту. Поэтому для дальнейшего распространения системы, для осваивания всех ее функций пользователями необходимо время и маркетинговое продвижение, разъяснение принципов работы». «С присоединением к СБП новых банков система имеет хорошие перспективы на финансовом рынке как удобный альтернативный способ денежных переводов и покупок», — считает Имаева.

Как рассказали ТАСС в Банке России, в сентябре уже была запущена федеральная рекламная кампания по продвижению СБП. «Безусловно, в дальнейшем мы планируем работать не только над развитием системы и ее сервисов, но и повышать информированность населения о возможностях СБП. Так, в сентябре Национальная система платежных карт запустила федеральную рекламную кампанию по продвижению Системы быстрых платежей. Эта работа будет продолжаться и далее», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Там отметили, что с момента запуска СБП в 2019 году регулятор был сосредоточен на выстраивании выгодной для граждан тарифной политики, развитии сервисов и подключении банков. «По нашему мнению, нам удалось справиться с этими задачами. Сегодня система позволяет переводить до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно, что абсолютно беспрецедентно на платежном рынке России. Воспользоваться базовыми сервисами системы могут клиенты уже 169 банков», — указал Центробанк.



Также в ЦБ подчеркнули, что популярность системы растет. Это подтверждается цифрами, отметили в пресс-службе: «Число операций в месяц в 2020 году увеличивается в среднем на 32%, а их объем — на 31%. В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд рублей, тогда как в начале года, в январе, это было 360 млн рублей. Сегодня у нас уже 8,4 млн уникальных пользователей».