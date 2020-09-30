Федеральный бюджет в 2021—2023 годах дополнительно потеряет от действия обратного акциза на нефть 52,4 млрд рублей, приводит ТАСС данные материалов к проекту бюджета РФ на указанный период. Это произойдет из-за введения инвестиционного коэффициента в вычете по акцизу на нефтяное сырье, направленное на переработку, а также из-за влияния индексации ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в 2023 году с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

В 2021 году федеральный бюджет из-за этого потеряет 6 млрд рублей, в 2022 году — 9,1 млрд, в 2023 году — 37,3 млрд.



Обратный акциз на нефть с демпфирующей составляющей предполагает налоговый вычет по акцизу в зависимости от объемов производства бензина, дизельного топлива и сырья для нефтехимии, а также от региона нахождения нефтеперерабатывающего завода за счет присутствия в формуле расчета логистического коэффициента. Кроме того, НПЗ могут получить дополнительные вычеты за счет действия в обратном акцизе демпфирующей составляющей: при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию, а при очень низких, наоборот, должны платить государству.