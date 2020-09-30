Банк ЗЕНИТ совместно со Страховым Домом ВСК запустил программу « Финкаско компакт ».

Приобрести страховку на автомобиль стоимостью от 3 тыс. рублей могут держатели дебетовой ко-бренд карты «Клуб чемпионов» для автолюбителей.

По условиям программы клиенты Банка ЗЕНИТ могут застраховать любой автомобиль, находящийся в собственности от последствий ДТП по вине установленных водителей иных транспортных средств – участников ДТП, а также от стихийных бедствий и механического воздействия инородных предметов. Кроме того, покрываются риски от повреждения машины в результате воздействия природных или техногенных факторов.

Для заключения договора не требуется андеррайтинг и осмотр автомобиля. Максимальный лимит выплаты по программам – 400 тыс. рублей. При возникновении страхового случая клиент может выбрать ремонт на СТОА или получить наличные. Для оформления страховки необходимо обратиться в офис Банка ЗЕНИТ.

«Банк ЗЕНИТ расширяет возможности дебетовой ко-бренд карты «Клуб чемпионов». Теперь автолюбители помимо скидок на топливо АЗС «Татнефть» и оплаты проезда по платным дорогам, получили возможность оформить расширенную страховку на свой автомобиль в офисе Банка. Уверен, что клиенты высоко оценят новую программу за ее удобства и преимущества», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.