Банк «Держава» предоставил своим клиентам возможность круглосуточно совершать мгновенные переводы со счета на счет в банках — участниках Системы быстрых платежей Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Отправка платежей по СБП осуществляется в интернет-банке и мобильном приложении банка «Держава» на платформе Faktura.ru. Для информационного обмена с операционным платежным и клиринговым центром СБП используется облачная платформа «Золотой короны», которая является аккредитованным процессором (Third Party Processor) для участников системы.

Проект реализован с использованием технологических решений группы компаний ЦФТ.

