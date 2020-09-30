Это простой и удобный инструмент для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. Достаточно заполнить несколько полей и уже через пару минут счет с QR-кодом готов. Если требуется, счет можно отредактировать в личном кабинете и добавить в него подпись и печать.

«Сервис экономит время предпринимателя, позволяя в любой обстановке (в путешествии, в командировке) и с любого устройства за пару минут подготовить и отправить заказчику аккуратный, стильный счет», - прокомментировала руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

«Совместно с коллегами из Альфа-Банка мы постарались сделать максимально удобный, полезный, а главное доступный широкому кругу пользователей сервис для бизнеса с четкой и понятной ценностью, - отметил руководитель компании "1С-Старт" Александр Раптовский, - Если сервис понравится аудитории, мы обязательно добавим в него новые функции и возможности».