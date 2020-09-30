Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы.

Что нового в Phygital-офисе:



— Биометрия. Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%.



— Планирование визита. В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени.



— Нет бумаги. Все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год.



— Нет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны. Сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы.



«Запланированная нами масштабная Phygital-трансформация офисов банка вышла за пределы Москвы. Это очень важный этап: теперь доступ к банковскому обслуживанию по самой передовой модели начали получать и наши региональные клиенты. Уже скоро преимущества Phygital сможет оценить каждый, и я надеюсь, что наш пример вдохновит и другие российские банки на модернизацию сети отделений», — отметила руководитель департамента управления сетью Альфа-Банка Юлия Михайлова.



Первый новосибирский Phygital-офис Альфа-Банка расположен по адресу ул. Дуси Ковальчук, д. 179/4. Офис обслуживает как частных клиентов, так и юридические лица. Еще три Phygital-офиса Альфа-Банка действуют в Москве на ул. Маросейка д. 10/1, ул. Неглинная д.10, проспекте Андропова д. 18/3. В дальнейшем Альфа-Банк трансформирует по модели Phygital более 400 офисов в Москве и регионах России.