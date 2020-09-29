📰 Треть российских заправок в 2020 году может закрыться, пишут «Известия» , ссылаясь на прогноз Независимого топливного союза. Новый национальный стандарт вступает в силу с 1 октября. Согласно ему, топливораздаточные колонки необходимо оснащать новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Колонки должны быть оснащены ПО с защитой от несанкционированного доступа, также ужесточается требование к точности отпуска топлива. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям, говорят эксперты. По их словам, в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено.

📰 ФСПП, Минцифра и нотариусы могут получить доступ к данным о регистрации смерти, содержащимся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, пишут «Известия» . Информацию о подготовке такого законопроекта подтвердили в Минфине. Получение такой информации судебными приставами значительно ускорит процесс прекращения исполнительного производства в отношении умерших должников, говорится в пояснительной записке к проекту. По мнению депутатов, нужны гарантии, что не будет утечек данных.

📰 Российская валюта «перепродана», и вероятность близкого отскока растет, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, доллары и евро сейчас покупать уже поздно. Это подтверждают и крупные банки. Сейчас имеет смысл приобретать акции как российских, так и зарубежных компаний, особенно тех, что дают хорошие дивидендные выплаты и устойчивы к влиянию COVID-19. Если есть возможность, стоит подумать о покупке недвижимости в мегаполисе — такие активы со временем только дорожают, посоветовали эксперты.

📰 Агрегаторы такси готовы выплачивать до 2 млн рублей пострадавшим в ДТП, если перевозчик не сможет компенсировать вред, пишет «Коммерсант» . Они направили в Госдуму поправки к законопроекту о регулировании рынка, который уже полтора года дожидается второго чтения. При этом агрегаторы не согласны на обязательную установку таксометров, которая обойдется отрасли в 100 млрд рублей. Также участники рынка выступают против регулирования тарифов такси на уровне регионов, так как это «противоречит принципам конкурентного рынка».

📰 Право выйти на пенсию раньше установленного срока имеют люди предпенсионного возраста в случае отсутствия возможности трудоустройства, пишет «Российская газета» . Как пояснили в ПФР, подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия. Страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. У него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов.

📰 ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии, пишут «Ведомости» . ЮНКТАД — конференция ООН по торговле и развитию — выпустила доклад с рекомендациями правительствам стран мира по преодолению кризиса. Рекомендуется, например, повысить расходы госбюджетов и направить их на повышение оплаты труда низкооплачиваемых работников, повысить налоги на богатство, усилить контроль за корпорациями с целью остановки вывода капиталов за рубеж. Эксперты указывают, что часть рекомендаций ЮНКТАД Россия уже выполнила в рамках антикризисных действий правительства весной.

📰 Правительство потребовало от госкомпаний довести резервы в валюте до уровня не выше, чем был 1 октября 2018 года, пишет РБК . Схожая директива направлялась им в 2014 году на фоне валютного кризиса. Требование о сокращении валютных активов вместе с реализацией валютной выручки на российском рынке было нацелено на увеличение объема предложения валюты с соответствующим снижением ее стоимости. Таким образом, смягчение или ужесточение валютного контроля для крупных экспортеров (таких как «Роснефть» или «Газпром») может влиять на курс рубля.

📰 Менее 15% россиян в последние шесть месяцев совершали переводы через Систему быстрых платежей, пишет РБК . Как следует из опроса НАФИ, 35% россиян ничего не знают о СБП, 47% — «что-то слышали». Платежи через СБП за последние полгода совершали только 14% россиян, при этом в будущем ей готовы пользоваться 74% опрошенных, 19% не хотят пользоваться системой, поскольку считают ее небезопасной, а 7% — неудобной. Для широкого распространения СБП среди населения потребуется несколько лет, считают эксперты.

📰 Ситуация с мошенническими практиками с ОСАГО в первом полугодии ухудшилась, пишут «Ведомости». Это констатируют эксперты ЦБ. Особую тревогу регулятора вызывают восемь регионов, образующих высокорискованную зону, среди которых субъекты Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края), а также Республика Адыгея и Приморский край. Причиной ухудшения статистики, по мнению экспертов, стал рост именно бытового мошенничества, когда действуют не специально созданные группы лиц, а обычный автовладелец пытается обмануть страховую компанию.

📰 Мещанский райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве 37,5 млн долларов у акционеров «Альфа-Групп» и компании А1, пишет «Коммерсант» . Из заявления акционеров «Альфа-Групп» и компании А1 следовало, что экс-депутат Госдумы и бывший акционер ростовского холдинга «Юнитайл» Леонид Маевский в ходе личных встреч с ними в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года вымогал эту сумму. В случае отказа «угрожал распространить позорящие их сведения, которые могли причинить существенный вред их правам и законным интересам».