Госдума одобрила во втором чтении законопроект, касающийся особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Документом, который инициирован правительством РФ, изменяется норма, регулирующая порядок расчета общего объема расходов федерального бюджета, в части увеличения используемого в нем расчетного объема на 2021 год с 585 млрд рублей до 1 трлн 460 млрд. Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, говорится в пояснительной записке.

С 2022 года предельные расходы будут определены в соответствии с «бюджетными правилами», что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора. Кроме того, предусматривается возможность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

При этом объем использования средств ФНБ на эти цели предлагается ограничить 1% ВВП. Норма позволит в качестве меры оперативного реагирования в 2021 году при необходимости использовать средства ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета и выполнить принятые расходные обязательства. Уточняется порядок прогнозирования в 2021 году базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета, отражающих долгосрочный равновесный уровень поступления таких доходов.

В целях исполнения в 2021 году в полном объеме расходных обязательств РФ, в том числе носящих социальный характер, независимо от динамики поступления доходов федерального бюджета, на 2021 год продлеваются предусмотренные временные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения поправок в бюджет — в случаях перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, на иные цели, определенные правительством РФ, а также на реализацию госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя».



Законопроектом предусмотрено распределение части налога на доходы физических лиц, уплачиваемого при превышении доходами суммы 5 млн рублей, по следующим нормативам: в федеральный бюджет — 13%, в региональные и местные бюджеты — 87%. Применение соответствующих нормативов не окажет влияния на поступление налога в консолидированные бюджеты субъектов РФ, поскольку в федеральный бюджет будет зачислена только часть налога, связанная с увеличением ставки налога на 2%, которая ранее не уплачивалась.

Правительство РФ наделяется правом осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования Российской Федерации. Также оно сможет предоставлять госгарантии РФ с превышением утвержденных законом о федеральном бюджете показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга РФ, программ государственных внутренних (внешних) заимствований РФ, программ госгарантий РФ. Кабмин получит право осуществлять внутренние (внешние) заимствования, в том числе с превышением верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга для замещения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета.



Кроме того, правительство наделяется полномочиями увеличивать сумму реализации драгметаллов и драгкамней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, предусмотренную на 2021 год законом о федеральном бюджете.