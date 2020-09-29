«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Теперь пользователи могут участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской бирже, сообщает пресс-служба брокера.



Минимальная сумма инвестиций для участия в размещении — порядка 1 000 рублей.

В настоящий момент до 16:00 мск 6 октября 2020 года идет прием заявок в рамках размещения акций «Совкомфлота».

До конца октября при участии в размещении не взимается брокерская, биржевая и депозитарная комиссии.

