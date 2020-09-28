На первое место в списке богатейших россиян вышел основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, пишет Forbes . Состояние Лисина оценивается в 22,6 млрд долларов. Его увеличению состояния способствует конъюнктура рынка: акции НЛМК стабильно растут. Если год назад одна акция стоила 143,58 рублей, а месяц назад — 154 рубля, то 28 сентября цена закрытия составила 171,6 рубля. Также укреплению позиций Лисина способствовало и ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров.

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин, занимавший первое место в ежегодном рейтинге богатейших россиян, занимает сейчас вторую строчку с 22,3 млрд долларов, а семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, в начале августа попавшая на первую строчку благодаря росту цен на золото и котировок акций крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», расположилась на третьем месте с 21 млрд долларов.

По словам экспертов, на акции «Норникеля» негативное влияние оказало грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НЛМК нововведения также коснутся, однако в меньшей степени. Свою роль сыграет и укрепление цен на уголь, что автоматически должно поднять цены на сталь. Также падающий рубль поддержит маржу экспортеров, для НЛМК вырисовывается в целом благоприятная картина, считают эксперты.