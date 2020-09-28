Рабочие группы Госсовета «Экономика и финансы» и «Промышленность» на состоявшемся накануне расширенном заседании президиума Госсовета РФ предложили создать механизм льготного кредитования для повышения производительности труда предприятий сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей. Об этом сообщила пресс-служба руководителя рабочей группы «Экономика и финансы», губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Тема второго доклада губернатора Челябинской области Алексея Текслера на президиуме Госсовета — корректировка национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости». [В частности, он озвучил] предложения рабочих групп «Экономика и финансы» и «Промышленность». <…> Создать механизм льготного кредитования для целей повышения производительности труда предприятий таких отраслей, как «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Строительство», которые также могут участвовать в нацпроекте», — говорится в сообщении.

Также было предложено создать институт «добросовестного экспортера» для реализации комплекса дополнительных преференций, упрощенного порядка взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки, дополнить нацпроект мероприятиями по поддержке создания и функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в оборонно-промышленном комплексе, на базе крупнейших госкорпораций.

Предложено сохранить порог выручки компаний в 400 млн рублей для участия в нацпроекте по производительности труда и снять ограничение по верхнему пределу выручки. Также в число предложений входит включение дисциплины «Бережливое производство» в программы выпускных курсов вузов и СПО, обеспечение прохождения студентами практики на предприятиях-участниках нацпроекта, создание цифровой платформы для оформления правовых отношений работников и работодателей.