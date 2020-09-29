Домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, либо старше 65 лет будут действовать в Москве до 28 октября. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном во вторник.

Также рекомендовано перевести сотрудников компаний на удаленный режим работы.

«Установить, что с 28 сентября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев. <...> Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы», — говорится в документе.