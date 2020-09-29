По мнению депутатов, существующие правила предоставления господдержки многодетным семьям ограничивают круг получателей субсидии.
Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотеке для многодетных семей и позволить направлять эти средства на кредит под строительство частного дома.
«Указанная мера поддержки не распространяется на случаи строительства жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита. <…> Расширение целей кредитного договора (договора займа) на случай строительства жилого помещения будут способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России», — отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению депутатов, существующие правила предоставления господдержки многодетным семьям ограничивают круг получателей субсидии и «препятствуют улучшению жилищных условий нуждающихся в этом семей». Они также обращают внимание, что, например, средства материнского капитала можно направлять на ипотеку при строительстве частного дома. Такая мера поддержки показала эффективность, отмечается в пояснительной записке.
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