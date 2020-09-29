Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому предлагается расширить господдержку на списание 450 тыс. рублей по ипотеке для многодетных семей и позволить направлять эти средства на кредит под строительство частного дома.

«Указанная мера поддержки не распространяется на случаи строительства жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита. <…> Расширение целей кредитного договора (договора займа) на случай строительства жилого помещения будут способствовать укреплению института семьи, многодетности, улучшению жилищных условий, а также послужит дополнительным импульсом индивидуального жилищного строительства России», — отмечают депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению депутатов, существующие правила предоставления господдержки многодетным семьям ограничивают круг получателей субсидии и «препятствуют улучшению жилищных условий нуждающихся в этом семей». Они также обращают внимание, что, например, средства материнского капитала можно направлять на ипотеку при строительстве частного дома. Такая мера поддержки показала эффективность, отмечается в пояснительной записке.