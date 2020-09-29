Почти половина всех мошеннических кол-центров находится в тюрьмах, сообщил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов в интервью газете «Известия» .

«Звонят клиентам не отдельные злоумышленники, а работники профессиональных «контакт-центров». 40–50% из них находится в тюрьмах. Мы фиксируем, что мошенники есть почти в каждом третьем учреждении службы исполнения наказаний в России. Один кол-центр из 50 «сотрудников» совершает около 20 тыс. звонков в неделю, в половине случаев абонент снимает трубку, 70% отказываются от разговора, а с остальными 30% мошенники начинают работу», — рассказал Кузнецов. По его словам, доход мошенников может достигать более 75 млн рублей в месяц.

Кузнецов сообщил, что правоохранительные органы в 2020 году при взаимодействии со СберБанком ликвидировали несколько мошеннических контакт-центров, в том числе в СИЗО. Часть из них находится на территории соседних государств, вне российской юрисдикции.

Также зампред правления банка отметил в 2020 году двукратный рост обращений клиентов СберБанка о попытках обмана через телефонное мошенничество. «С начала 2020 года банк зафиксировал почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019 годом объем увеличился более чем в два раза. Если смотреть на статистику не только по звонкам клиентам СберБанка, но и по всем гражданам России, то в день число таких попыток может достигать 100 тыс.», — добавил Кузнецов.