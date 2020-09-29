На текущий момент наши сотрудники работают очно, на своих рабочих местах. А для тех наших клиентов, которые перешли на удаленную работу, мы наладили возможность эффективного и удобного взаимодействия:

Провели дополнительные тренинги персонала по эффективной дистанционной работе

Протестировали удаленный режим работы нашей поддержки

Бизнес процесс сопровождения построен на основе собственной разработки I-Support, поддерживающей удаленную работу как пользователя со стороны банка, так и специалиста сопровождения компании

Система интегрирована с сервисом производственного центра, специалисты разработки имеют возможность удаленно подключиться к любой теме и оказать консультацию или открыть запрос на доработку.

Мы делаем все зависящее от нас, чтобы вы не испытывали неудобств в связи с эпидемиологической обстановкой и готовы оперативно вносить изменения в проекты сопровождения и внедрения в части перехода на дистанционное тестирование и приемку.

Со своей стороны просим оказать поддержку в удаленной совместной работе с командой банка, а именно обеспечить удаленный доступ нашим сотрудникам к тестовым серверам, если такой ранее не был организован.

Давайте будем оставаться на связи! Мы внимательно следим за развитием ситуации и, в случае необходимости, будем принимать новые меры.

Следите за нашими новостями и берегите себя!

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.