Президент РФ Владимир Путин уверен, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.

«Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году», — заявил Путин.

«Уже в этом году начнем работать и работаем уже, уверен, что это принесет свои результаты. Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет», — отметил президент.

По его словам, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта. Путин подчеркнул, что регистрация участников этой программы самозанятыми не является конечной целью. «Конечная цель — чтобы люди <...> могли деньги зарабатывать и семьи кормить», — отметил президент, потребовав не подходить к этому вопросу формально.

«Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались», — пояснил он.