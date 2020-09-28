Основная цель — выделить организации, которые не вносят наличную выручку или вносят незначительно, по сравнению с объемом снятия наличных, и средства на счета поступают в основном безналичными платежами.



Контроль выдачи наличных (как и контроль безналичных операций по счету клиента) реализован в онлайн-режиме.



В случае если операция проходит автоматическую проверку в онлайн-режиме, то производится выдача. Если проверка не пройдена — операция передается на ручной контроль сотрудникам финансового мониторинга.



Используемые в методиках контрольные значения могут быть как общими, так и индивидуально устанавливаться для отдельных клиентов.



Решение « ПрограмБанк.Финмониторинг » позволяет банкам и финансовым организациям настраивать свои собственные методики контроля, которые также смогут учитывать все операции клиента.

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк» является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 30 лет. Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



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