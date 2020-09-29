Государственная дума приняла в первом чтении поправки в законодательство в части обеспечения предоставления ипотечных каникул гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Все больше российских граждан выбирают для себя возможность зарегистрироваться как самозанятые. Это удобный налоговый режим, которым воспользовались уже более миллиона человек по всей стране. Однако в настоящее время в случае сложной жизненной ситуации они не могут претендовать на ипотечные каникулы, ведь у них нет возможности представить справку 2-НДФЛ от работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на отсрочку по кредиту, что несправедливо», — комментирует председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Он отметил, что принятые поправки разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода другими документами. «Это позволит защитить и поддержать наших граждан, что особенно важно в сложных экономических условиях, связанных с последствиями пандемии коронавируса», — подчеркивается в сообщении Думы.