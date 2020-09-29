В случае повторного введения ограничений из-за пандемии коронавируса их не переживут 39% компаний. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которое есть у РБК .

Опрос проводился в сентябре во всех регионах России. В нем принимали участие представители российских компаний, руководители, HR-специалисты — в общей сложности более 1 тыс. респондентов.

О готовности к повторению карантина заявили 23% представителей российского бизнеса. Еще 38% опрошенных сообщили, что в случае новых ограничений им придется сокращать штат и урезать сотрудникам заработную плату.

Опрос также показал, что большинство компаний частично или полностью перевели своих сотрудников на удаленную работу (57%). В свою очередь 18% продолжили выполнять свои обязанности офлайн.

Из тех, кто в период введения ограничений перевел сотрудников на «удаленку», дистанционно работать продолжает 8%. При этом 15% опрошенных компаний рассказали, что их сотрудники чередуют работу онлайн и офлайн. 49% принявших участие в исследовании предприятий полностью вернули работников в офисы.

Опрос также показал, что подавляющее большинство компаний (81%) считают ведение деятельности на «удаленке» неудобным. Из них 27% рассказали, что эффективность работы сотрудников при дистанционном режиме снижается. Однако 17% опрошенных сообщили, что на «удаленке» быстрее решаются рабочие вопросы.

«Наше последнее исследование показало, что 72% российских компаний пока не смогли полностью восстановиться после карантина», — отметил коммерческий директор «Работу.ру» Владимир Корицкий.