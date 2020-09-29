Для подавляющего большинства российских предпринимателей, в особенности для микробизнеса, карантин стал серьезным испытанием и оказал негативное влияние на финансовые показатели. На это указывает банк «Открытие», ссылаясь на собственное тематическое исследование.

Полностью разорились почти 8% компаний. Для обеспечения функционирования бизнеса компании прежде всего сокращали рекламные бюджеты и переходили на удаленный режим работы. Треть компаний снизили сотрудникам зарплату. Около четверти участников опроса сократили штат. При этом 7% компаний не принимали никаких мер для снижения затрат.

У 29% участников опроса бизнес уже восстановился или ничего не потерял в период карантина. 44% прогнозируют, что на восстановление бизнеса им потребуется не менее года. 7% опрошенных полностью закрыли бизнес. На текущий момент более 50% компаний уже работают в «докарантинном» режиме, а треть из него не выходили.

На отсутствие проблем после ослабления карантинных мер указывают 40% участников опроса. Наиболее серьезными проблемами компании малого бизнеса назвали снижение покупательской способности населения, спроса, отсутствие клиентской базы.

Мерами господдержки во время карантина воспользовалась только четверть участников опроса. Почти треть компаний планировали это, но их заявки были отклонены. Брали кредиты 24% опрошенных.

Новой волны пандемии ожидают почти две трети предпринимателей, участвовавших в опросе. 52% считают, что это произойдет в течение ближайших трех месяцев.

О том, что их компании готовы к введению повторных карантинных мер, заявляют 61% опрошенных. При этом накопления на случай второй волны карантина имеют 40% компаний. Почти треть предпринимателей считают, что их компании уже не смогут пережить вторую волну пандемии.



В опросе участвовали клиенты ведущих банков России — индивидуальные предприниматели, руководители и владельцы компаний малого и среднего бизнеса с выручкой до 3 млрд рублей в год. Респонденты представляют все основные отрасли.