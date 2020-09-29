Больше половины россиян (60%) считают себя инициативными работниками. Однако каждый третий сотрудник предпочитает воздержаться от высказывания идей и предложений, поскольку имеет негативный опыт, свидетельствуют результаты опроса, который проводился на портале «Работа в России».



«Больше половины (60%) россиян считают себя инициативными сотрудниками. Они сообщили, что «болеют душой» за рабочий процесс и считают, что предлагать новые идеи необходимо. При этом 57% опрошенных сообщили, что регулярно проявляют инициативу на работе, предлагают идеи по улучшению деятельности компании и руководство это ценит. А вот каждый третий (31%) респондент предпочитает воздержаться от высказывания идей и предложений, поскольку имеет негативный опыт и теперь считает, что инициатива наказуема», — говорится в исследовании.

В то же время 12% стесняются высказывать собственное мнение на работе. Еще 18% сообщили, что у них просто нет возможности проявить инициативу, так как топ-менеджмент слишком далек от коллектива. При этом почти все участники опроса (80%) сообщили, что положительно относятся к инициативным коллегам, которые предлагают новые идеи. И лишь 2% считают их выскочками.

«Стоит отметить, что среди самых инициативных сотрудников респонденты отметили коллег в возрасте от 30 до 45 лет. Так ответили 62% опрошенных. Также новые идеи активно предлагают молодые специалисты: 27% респондентов сообщили, что в их компании наиболее активно генерируют предложения молодые люди до 30 лет. Работников старше 45 лет к инициативным коллегам отнесли 11% участников опроса», — отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие более 38 тыс. человек из всех регионов страны.