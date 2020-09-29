Банк России установил официальные курсы валют на 30 сентября.

Курс доллара повысился на 1 рубль 1,32 копейки, составив 79,6845 рубля (78,6713 рубля на 29 сентября). Курс евро вырос на 1 рубль 54,47 копейки, до 93,0237 рубля (с 91,479 рубля на 29 сентября).

На Московской бирже на 13:53 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 2 копейки, валюты стоят 78,97 и 92,28 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 78,75—79,98 рубля за доллар и 92,01—93,32 рубля за евро.