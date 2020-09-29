Граждане России стали тратить меньше половины средств со своих кредитных карт — уровень утилизации за год снизился на 5,8 процентного пункта — до 48,5%. Это минимальное значение с февраля 2015 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Уровень утилизации показывает, насколько полно в среднем пользователи кредитных карт расходуют свой кредитный лимит. На него обычно доминирующее влияние оказывают доходы населения. Снижение уровня утилизации говорит не только о достаточности собственных средств заемщиков, но и об опасениях наращивать долг в условиях невозможности его погашения.

За прошедший год сменился лидер: вместо Москвы, занявшей второе место с 38%, минимальный уровень утилизации зафиксирован в Ямало-Ненецком АО (37,1%). Далее идет Московская область, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. Самый высокий уровень утилизации (77,6%) зафиксирован в Республике Тыва. Здесь заемщики предпочитают тратить самую большую в России долю кредитного лимита.