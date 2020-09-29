На прошлой неделе глобальные рынки акций находились под сильным давлением распродаж, так как у веренность инвесторов сильно ослабла из-за отсу тствия драйверов роста и неспособности США предоставить новый пакет стимулов экономике на фоне резкого возобновления роста новых случаев Covid-19 в мире. Российский рынок акций начал минувшую неделю на негативной ноте, оставаясь под давлением все пять торговых дней, так как инвесторы у ходили от риска – по итогам недели индекс РТС опустился на 5,2%, а индекс Мосбиржи снизился на 1,9%. Небольшую поддержку последнему оказало ослабление рубля. Для сравнения отметим, что индекс MSCI EM по итогам недели ослаб на 4,5%. Развитые рынки большую часть недели шли вниз, однако благодаря активности инвесторов , покупающих на падающем рынке, в пятницу , по итогам недели рынки продемонстрировали весьма неплохую динамику: так, индекс S&P500 потерял только 0,6%, а индекс StoxxEuro600 ослаб на 3,6% (на фоне опасений по поводу второй волны пандемии в Европе). Курс рубля продемонстрировал самое сильное недельное ослабление с марта (-3,2% н/н до 78,64 ру б./долл.), превысив свой самый слабый у ровень с апреля на фоне усиления геополитических рисков и санкционного давления, а также весьма неутешительных прогнозов в части спроса на нефть, которая потеряла в цене 2,9% до $41,92/барр. (Brent) за неделю.

Российский рынок акций на прошлой неделе был под давлением самых сильных распродаж с марта: На российском рынке акций на прошлой неделе защитных активов было немного – из-за неприятия риска и специфического для России геополитического риска инвесторов у ходили с развивающихся рынков. Сырьевые компании пострадали особенно сильно – инвесторы выходили из всех нефтегазовых и горно-металлургических компаний. Аутсайдерами рынка по итогам недели стали TATN (-8,6%), NVTK (-6,0%) и GAZP (-4,3%) в нефтегазовом секторе и MTL (-7,5%), MMK (- 7,3%), MNOD (-5,7%) и POLY (-4,9) в горно-металлу ргическом; в транспортном секторе особенно сильно пострадал AFLT (-9,3%) на фоне опасений повторных карантинных мер и закрытия границ. Некоторую поддержку рынку оказали акции технологического сектора на фоне интереса к QIWI (+4,3%) и YNDX (+3,9%).

В ожидании волатильного и динамичного 4К20: 4К20 обещает стать динамичным завершением года, побившего все возможные рекорды по количеству ложных предположений и ошеломившего своей непредсказу емостью большинство самых иску шенных инвесторов и аналитиков. Среди ключевых событий, которые повлияют на 4К20 и год в целом, а также могут распространиться и на будущий год мы выделяем следующие: во-первых, это погоня за вакциной от Cov id-19; во-вторых, это президентские выборы в США, наконец, это возможный сценарий Брекзита без сделки, который завершит напряженный переговорный процесс на протяжении трех с половиной лет между Лондоном и Брюсселем. Российский рынок акций явно был аутсайдером в 3К20 из-за роста геополитической напряженности в связи с президентскими выборами в Беларуси и отравлением главного российского оппозиционера Алексея Навального. Угроза санкций, направленных против завершения строительства “Северного потока-2” усиливает риски, связанные с инвестициями в российские активы. Индекс РТС по итогам 3К20, вероятно, потеряет почти 6% против роста индекса MSCI EM на 6%; индекс S&P500, как ожидается, прибавит 10% за квартал, тогда как индекс StoxxEuro600, судя по всему , не изменится по итогам квартала. Усиление конфликта между Арменией и Азербайджаном на пороге последнего квартал года, продолжающиеся протесты в Беларуси и приближающиеся президентские выборы в США вынуждают инвесторов настороженно относиться к российским активам, и многие у частники рынка уходят в сторону. Курс рубля подешевел на 12% в 3К20, конкурируя с турецкой лирой за статус валюты, продемонстрировавшей наихудшую динамику среди мировых валют. Интерес к российским активам, вероятно, сохранится слабым вплоть до окончания президентских выборов в США.

Рынки оценивают вероятность карантинных мер в связи со 2-ой волной пандемии: Европе едва ли у дастся избежать двойной рецессии на фоне второй волны пандемии. Великобритания, Германия, Италия и Испания демонстрируют сильный суточный рост инфицированных; при этом тренд роста во всех этих странах у скоряется. В США количество заболевших за сутки снова растет. В пятницу в США было зарегистрировано 58 461 новых слу чаев Covid-19 – это самая высокая цифра с начала августа. В США на минувшей неделе было зарегистрировано примерно 46 000 новых случаев Covid-19 против 35 000 неделей ранее. По данным агентства Reuters, количество положительных тестов на Cov id-19 превышает 25% всех проведенных тестов в нескольких штатах на Среднем Западе США на фоне роста числа заболевших и госпитализированных с Cov id-19. По мнению ВОЗ, рост слу чаев более чем на 5% является тревожным сигналом, указывающим на то, что количество зараженных в том или ином сообществе в этом случае больше, учитывая что не все случаи выявлены. И хотя правительства явно не желают и не спешат повторно вводить карантинные меры в масштабах отдельно взятых стран, локальные и отраслевые отграничения могут сохраняться некоторое время, сдерживая экономическую активность.

Стимулы от Конгресса США: в ожидании Годо? Надежды на новый пакет финансовых стимулов в США, которые появились еще в начале августа, остаются слабыми. Но так как экономисты понижают прогнозы роста на 4К20 из-за отсутствия дальнейших мер поддержки, инвесторы снова ждут указаний из Вашингтона. Спикер палаты представителей Конгресса США, глава демократической партии Нэнси Пелоси заявила в минувшее воскресенье, что верит в возможность достижения договоренностей с Белым домом по пакету помощи и заявила, что переговоры по этому вопросу продолжаются. Учитывая что официальные переговоры по финансовой помощи в связи с пандемией застопорились на несколько недель, председатель главного налогового комитета Палаты представителей США по путям и средствам Ричард Нил заявил, что конгрессмены - демократы присту пили к разработке проекта помощи объемом минимум $2,2 трлн. Учитывая признаки того, что инвесторы, покупающие на падающем рынке, как в пятницу, так и сегодня рассчитывают на одобрение нового пакета помощи, в случае его провала распродажи, вероятно, возобновятся. Волатильность на рынках остается высокой; фундаментальных факторов, которые бы объясняли сегодняшний рост рынка, практически нет. Несколько компаний вышли на завершающий этап клинических испытаний вакцины; любые признаки эффективности вакцин будут способствовать улучшению настроения на рынках. Возобновление роста случаев Covid-19 положило конец разговорам о V- или U-образном восстановлении мировой экономики; без новых пакетов стимулов или сообщений об успешных результатах клинических исследований вакцины от Cov id-19 траектория восстановления экономики может развиваться по W- или даже L-образному сценарию. Завтра формально начинается завершающий этап президентской предвыборной кампании в США, известный проведением дебатов между ключевыми кандидатами на этот пост. Завтра пройдут первые дебаты между Д. Трампом и Д. Байденом.

Рынки внимательно следят за ходом предвыборной кампании в США: Президентская избирательная кампания в США формально всту пает в завершающий этап завтра, 29 сентября; в этот же день пройду т теледебаты между президентом Д. Трампом и кандидатом на этот пост Д. Байденом. Завтрашние теледебаты бу ду т первыми из трех, преду смотренных предвыборной президентской кампанией в США. Ожидается, что победа в завтрашних дебатах Д. Байдена может вызвать рост акций торговых компаний и компаний в сегменте возобновляемых источников энергии, тогда как победа Д. Трампа позитивна для энергетических компаний. По мнению многих инвесторов, в слу чае победы Д. Байдена бу ду т повышены налоги, тогда как второй срок Д. Трампа, который высту пает за дерегу лирование, более благоприятен для рынка акций. В то же время победа Д. Трампа может вызвать опасения по поводу у силения напряженности между Вашингтоном и Пекином. Победа Д. Трампа считается наиболее благоприятный итогом выборов для инвестиционной привлекательности России; таким образом, исход завтрашних дебатов может повлиять на вектор движения ку рса ру бля и российского рынка акций в целом.

Статистика по рынку труда в США: В пятницу выйдет статистика по рынку тру да в США за сентябрь – рынки особенно внимательно бу ду т оценивать цифры за сентябрь на фоне роста опасений по поводу неспособности принять новый пакет экономических стиму лов . Статистика по рынку тру да США за сентябрь – последняя статистика за полный месяц перед президентскими выборами в США. По прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Reuters, количество рабочих мест должно вырасти на 875 тыс. в сентябре против + 1,37 млн в авгу сте. Самые последние данные, в том числе статистика по количеству заявок на пособие по безработице, свидетельству ют о том, что едва начавшееся восстановление экономики может пойти на спад, так как средств а поддержки, преду смотренные последним пакетом помощи, исчерпаны.

Инвесторы в компании сырьевого сектора в состоянии боевой готовности на этой неделе: Цены на золото опу стились до $1 850-1 860/у нцию. Учитывая что рынки ожидают новый пакет стиму лов , этот ценовой диапазон может стать хорошей возможностью для поку пки. Мы наблюдаем сильный приток средств фондов ETF, инвестиру ющих в золото. С дру гой стороны, если распродажи на рынке у силятся, золото может продолжить снижаться на фоне продолжающегося у крепления доллара США. На данном этапе мы по-прежнему НЕЙТРАЛЬНО смотрим на акции золотодобывающих компаний (POLY и PLZL). Акции ALRS испытывают давление на фоне возможного возобновления карантинных мер в мире, которое спровоциру ет снижение спроса на ювелирные у крашения накану не сезона праздников . Продолжающееся снижение цен на цветные металлы (медь и никель) негативно для диверсифицированных горнодобывающих компаний, в том числе для MNOD. Информация об у величении размера штрафа, который должен заплатить Норильский никель в связи с аварией по разливу топлива, на 43 млрд ру б., а также повышение налога на добычу полезных ископаемых в 3,5 раза, начиная с 2021 г., спровоцировали падение котировок MNOD. Конъюнкту ра горнодобывающего сектора вселяет больший оптимизм на фоне ожиданий роста цен на нефть в 4К20. Динамика вертикально интегрированных производителей (NLMK, SVST и EVR) во многом бу дет зависеть от спотовых цен на железну ю ру ду . Если спотовые цены бенчмарков сохранятся высокими, то есть на у ровне $110/т, CFR, Китай, мы можем ожидать больший потенциал роста акций российских сталелитейных компаний.

Курс рубля, вероятно, сохранится слабым: Недавнее ослабление ку рса ру бля широко обсу ждалось на рынке: российская валюта ослабла на 3,2% на прошлой неделе против снижения цены на нефть Brent на 2,9%. За сентябрь ку рс ру бля может подешеветь на 4,5% против ожидаемого снижения цены на Brent на 6,2%. Часть ослабления ку рса ру бля может быть связана с недавним у ходом инвесторов от риска на фоне роста волатильности в связи с возобновлением Cov id-19 и возобновлением у крепления ку рса доллара. Учитывая что развитие пандемии идет по негативному сценарию и не исключается возобновление карантинных мер в мире, хотя и в меньшем масштабе, неприятие риска у инвесторов, вероятно, сохранится. Опасения в отношении ку рса ру бля, как, впрочем, и ту рецкой лиры у силиваются в связи с военными столкновениями между Арменией и Азербайджаном.

Цены на нефть волатильны на фоне неопределенности на рынке; давление со стороны предложения усиливает дисбаланс на рынке: Поскольку окончание месяца не за горами, вполне очевидно, что восстановление на нефтяном рынке растеряло свой первоначальный импу льс, не оправдав наших ожиданий (Brent на у ровне $45,5/барр. к концу 3К20), предполагавших снижение активности COVID-19 во второй половине года. Поскольку факт формирования второй волны пандемии у же не вызывает сомнений на фоне су щественного роста количества зараженных по всему миру , рынок больше не верит отголоскам восстановления потребления нефти и нефтепроду ктов в июле и авгу сте, ожидая еще одного слабого сезона спроса на нефть. Понимая это, а также за неимением значительных драйверов на рынке, за исключением регу лярного отчета EIA, который бу дет опу бликован в среду , мы ожидаем, что волатильность цен на нефть на этой неделе сохранится. Тем не менее, по нашей оценке отклонение котировок Brent бу дет ограниченным, замкну тым в диапазоне $41-43/барр., поскольку на рынке царит неопределенность в отношении их дальнейшей динамики; в среднесрочной перспективе в слу чае возобновления карантинных мер спрос на нефть может снова сократиться, вызвав су щественное снижение цен на нефть, тогда как дальнейшее восстановление нефтяного рынка неизбежно поддержит у веренность трейдеров, вызвав рост котировок в направлении нашего первоначального прогноза. Так как первые статистические данные по потреблению нефти в сентябре бу ду т досту пны только в начале бу ду щей недели, мы считаем, что цены на нефть бу ду т двигаться разнонаправленно до этого времени, вероятно, под влиянием настроения инвесторов на глобальных рынках, а также геополитической повестки и потенциального одобрения нового пакета стиму лов в США, что, в свою очередь, может вызвать ослабления ку рса доллара на валютном рынке.

В центре внимания российского корпоративного сектора – дивидендные выплаты: На этой неделе мы ожидаем спрос на акции Сбера, так как в эту пятницу наступает эксдивидендная дата (18,7 руб./акцию при дивидендной доходности на уровне 8,2% / 8,5% соответственно по обыкновенным и привилегированным бумагам). Экс -дивидендная дата по бумагам ВТБ также приходится на пятницу (0,00077 руб./акцию при дивидендной доходности на уровне 2,3%). Сегодня наступила экс-дивидендная дата по акциям Детского мира (распределение оставшихся 2,5 руб. на акцию из дивидендного пула за 2019).

Впереди еще одна динамичная неделя: На этой неделе ожидается большое количество событий, потенциально влияющих на динамику глобальных рынков акций. Среди наиболее значимых следует отметить начало дебатов между претендентами на президентский пост в США (вторник) и выход статистики по рынку труда США за сентябрь (пятница). Таким образом, мы ожидаем, что сильная волатильность на рынках на этой неделе сохранится. Мы полагаем, что российский рынок акций на этой неделе повторит динамику мировых аналогов; сильные данные по промпроизводству Китая должны поддержать акции российских циклических компаний, особенно производителей стали. Поддержку экспортерам сырьевого сектора должен оказать и слабый курс рубля. Тем не менее, геополитические события остаются риском для инвестиционной привлекательности России, особенно для курса рубля, учитывая приближающие президентские выборы в США и активизацию предвыборной гонки. Военные столкновениями между Арменией и Азербайджаном в эти выходные и продолжающиеся протесты в Беларуси усугубляют российские геополитические риски. На этом фоне мы ожидаем сохранение спроса на бумаги российских продуктовых ритейлеров (FIVE, MGNT, LNTA) на ожиданиях сильных финансовых результатов за 3К20 и опасениях по поводу возобновления роста инфицированных Covid-19 в России и в мире. Мы ожидаем сохранение спроса и на бумаги технологического сектора (YNDX, QIWI, MAIL), особенно в случае одобрения Конгрессом США нового пакета стимулов (сейчас палата представителей готовит проект нового пакета объемом $2,2 трлн, в одобрении которого не сомневается глава демократической партии Нэнси Пелоси)