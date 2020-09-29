«Дочка» СберБанка — страховая компания «Сбербанк страхование» разработала новый продукт, позволяющий получить до 50 тыс. рублей компенсации за покупку назначенных врачом лекарств. Об этом во вторник сообщили в «Сбере».

Программа фармстрахования работает следующим образом: клиент получает у врача рецепт или иной документ, подтверждающий факт назначения лекарственного препарата, покупает лекарство в любой аптеке, направляет фотографию документов и чеков через приложение «СберОсмотр» и получает компенсацию.

В зависимости от суммы чека клиенту будет компенсировано от 15% до 90% стоимости препаратов, но не более 50 тыс. рублей. Программа доступна для клиентов в возрасте от 18 до 55 лет. Срок страхования — один год.

Оформить страховой полис можно на сайте «Сбербанк страхования» или в системе «Сбер Онлайн». Для оформления полиса в онлайн-банке необходимо зайти в «Каталог» или найти программу через поиск. Страховой полис поступит на электронную почту.

Стоимость полиса в сегодняшнем релизе не указана, но в августе, когда «Сбер» анонсировал запуск фармстрахования , сообщалось, что она составит 3 тыс. рублей. По оценкам «Сбера», его клиенты в среднем тратят на лекарства свыше 5 тыс. рублей в год.